البرلمان يزف بشرى عن تراجع أسعار المحروقات في مصر..تفاصيل

علق النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى له منذ 17 عاما، حيث وصل سعر البرميل إلى 26.11 دولار، قائلا: " هناك حالة من الركود الاقتصادى، يعاني منها العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا".









وأرجع النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أسباب التراجع الكبير إلى الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على الاقتصاد، وتقلص الطلب على النفط على مستوى العالم، مشيرا إلى تأثير توقف الصناعات في بعض الدول الكبرة مثل الصين وإيطاليا وغيرها، فضلا عن تحجيم حركة المواطنين، وبالتالي أصبح عملية الإنتاج والطب أقل، مما أدى لانخفاض أسعار النفط.









وبالنسبة لتأثير هذا التراجع في أسعار النفط على مصر، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أن مصر مستفيدة من هذا التراجع لكونها دولة مستوردة، كما أن عملية إعادة تقييم أسعار المحروقات، سوف تتاثر بهذا التراجع، لأن اللجنة المختصة تأخذ معيار السعر العالمي للنفط، إلى جانب التكلفة الإضافية، فضلا عن سعر الدولار.



