220 الف مصاب و 8 آلاف متوفى.. صراع القوى العظمى فى رحلة البحث عن الكنز المفقود لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 تجاوز 216 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى تزايد الأعداد بشكل مستمر، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 8 آلاف شخص، وذلك في 150 دولة حول العالم.

وحسب أحدث حصيلة للمصابين بالفيروس التاجي، فإن العدد يقترب من 220 ألفا حول العالم، وهو رقم كبير يتطور بسرعة في متوالية هندسية في بؤر الوباء، إيطاليا وإسبانيا وإيران وكوريا الجنوبية، والصين إلا أن الأخيريتين، استطعتا الحد من انتشار الفيروس. وحسب أحدث حصيلة للمصابين بالفيروس التاجي، فإن العدد يقترب من 220 ألفا حول العالم، وهو رقم كبير يتطور بسرعة في متوالية هندسية في بؤر الوباء، إيطاليا وإسبانيا وإيران وكوريا الجنوبية، والصين إلا أن الأخيريتين، استطعتا الحد من انتشار الفيروس.



وأمام هذا الإنتشار السريع، تتسابق دول العالم على إيجاد علاج وعقار يوقف هذا الفيروس القاتل، الذي يقتل يوميًا المئات، بما يقترب من 9 الاف حالة في العالم، وتوفر له ميزانيه بمليارات الدولارات.



ورفعت الدول حالة الطوارىء القصوى من أجل الوصول إلى حلول جذرية وإيجاد علاج للفيروس المنتشر بقوة فى العالم ، وجاءت مساعي العالم فى البحث عن حلول لعلاج كورونا كالأتى:



20 لقاحا من الصحة العالمية





مع اعتبار منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميًا ووصفته بأنه "عدو البشرية"، كشفت عن إنه يجري تطوير 20 لقاحا حول العالم لوأده، وربما خلال أشهر، قد يوجد الفيروس، لكن هناك تقديرات تقول إن الفترة اللازمة لتوزيع عقارات فعالة لعلاج الفيروس قد يصل إلى سنة أو سنة ونصف، لكن في ظل التسارع العالمي لمحاربته تقول تقديرات محللين في صحيفة نيويورك تايمز أن الوقت المستغرق لتوزيع عقار عالمي، ربما يكون أقل، وذلك في ظل مساعي لحصار الفيروس، ربما كما يقول ترامب في يوليو أو أغسطس القادمين.









التجربة الأمريكية





ويسعى الكثير من العلماء إلى إنتاج أدوية تهاجم الفيروس نفسه، في حين تسعى مجموعة بحثية في ولاية كاليفورنيا إلى نهج مختلف، يقوم على تحصين البروتينات في خلايانا التي يعتمد عليها الفيروس حتى يتكاثر. ويقوم معهد "كيزر" للبحوث في الولايات المتحدة بعمليات مكثفة لتجربة عقار على بشر، لاختبار إن اللقاح المضاد للفيروس فعال أم لا، وذلك من خلال تجربته على متطوعين.





المحاولات الصينية





ومن جانبها، أعلنت بكين رسميا أنها قررت استخدام الدواء Avigan، الذي طورته اليابان لعلاج الإنفلونزا في معالجة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. ىوجاء ذلك بعد أن وجدت أن الدواء فعّال من خلال تجارب سريرية أجرتها منظمتان طبيتان في البلاد.





محاولات فرنسية





أعلنت مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية أن دواء "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ. وقالت إنها مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه، كافية لمعالجة 300 ألف مصاب بالفيروس. و"بلاكنيل" عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.





تحرك ألماني





قالت شركة "كيور فاك" الألمانية، إن اللقاح الذي تطوره حاليا سيكون جاهزا خلال أشهر. وأضافت الشركة في بيان أن جهودها منصبة حاليا على تطوير لقاح قادر على القضاء على الفيروس.



التبغ الروسي



تسعى روسيا لدخول سباق إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فكشفت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ للعلاج من COVID-19.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت أولجا كاربوفا، إن العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان.

وأوضحت كاربوفا أن سطح هذا الجسيم يمكن أن يلتصق بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في كورونا.



