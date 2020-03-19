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رأي المواطنين في البقاء بالمنزل للحد من انتشار كورونا.. فيديو لـ شريف عامر

الخميس 19/مارس/2020 - 06:31 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
أجرى الإعلامي شريف عامر، مجموعة من اللقاءات مع المواطنين في الشارع، لاستبيان درجة وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.


وقال مواطن في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، "لا مانع لدينا البقاء في المنزل هذه الفترة للحفاظ على سلامتنا والحد من انتشار فيروس كورونا ".


وأضاف مواطن آخر "نأخذ احتياطاتنا في العمل باستخدام المطهرات والكمامات والحرص على غسل اليدين باستمرار".


وقال الإعلامي شريف عامر، إنه يقدم حلقة اليوم من برنامج " يحدث في مصر " من شوارع القاهرة من أجل استعراض أبسط وسائل الوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف شريف عامر "أنا برة البيت عشان حضرتك تكون جوة البيت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".


وتابع شريف عامر "نحاول تقديم الوضع على الأرض بدقة بالاستعانة بالمعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة"، وقابل شريف عامر سائق تاكسي وأجرى معه حوارا.

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