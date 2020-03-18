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أول صور لتوفير 30 أتوبيسا أمام معبر قسطل الحدودي لنقل المصريين القادمين من السودان.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:39 م
توفير 30 أتوبيس أمام
توفير 30 أتوبيس أمام معبر قسطل الحدودي لنقل المصريين
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كـريـم الـخـطـيـب
عرض الإعلامي أحمد موسى أول صور لتوفير 30 أتوبيسا أمام معبر قسطل الحدودي لنقل المصريين القادمين من السودان الي القاهرة .

وقال «أحمد موسى» إنه سيتم نقل 1700 مواطن ومواطنة مصريين متواجدين في السودان على الحدود، موضحا أن السفيرة نبيلة مكرم حريصة على التواصل الدائم مع المصريين في الخارج.

وأشاد «أحمد موسى» بدور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حول نقل الطلاب المصريين القادمين من السودان إلى مصر، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «أحمد موسى» أن وزيرة الهجرة تبذل مجهودا كبيرا جدا من أجل شئون المصريين في الخارج بنفسها، موضحا أن السفيرة نبيلة مكرم عملها يتفوق على الإمكانيات الموجودة للتواصل مع المصريين في الخارج.
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