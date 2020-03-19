دورة بلايستيشن على «اللي يشيل» لتحديد بطل الدوري الإسباني

أطلق بطل ألعاب الفيديو الإسباني إيباي لانوس فكرة مجنونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء وهي ترشيح لاعب من كل فريق يشارك بالدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لكي يمثلها في دورة ألعاب فيديو "فيفا" لاستكمال النشاط الرياضي المتوقف.





ووفقا لصحيفة "آس"، بدأت الفكرة تلوح لـ لانوس في الأفق بعد مباراة فيديو مثيرة، جرت بين إشبيلية وريال بيتيس، خاضها لاعب من كل فريق ولاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.







