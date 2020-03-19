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رياضة

دورة بلايستيشن على «اللي يشيل» لتحديد بطل الدوري الإسباني

الخميس 19/مارس/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أطلق بطل ألعاب الفيديو الإسباني إيباي لانوس فكرة مجنونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء وهي ترشيح لاعب من كل فريق يشارك بالدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لكي يمثلها في دورة ألعاب فيديو "فيفا" لاستكمال النشاط الرياضي المتوقف. 

ووفقا لصحيفة "آس"، بدأت الفكرة تلوح لـ لانوس في الأفق  بعد مباراة فيديو مثيرة، جرت بين إشبيلية وريال بيتيس، خاضها لاعب من كل فريق ولاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 


ولاقت الفكرة قبولاً من نادي برشلونة الذي رشح متوسط ميدانه سيرجيو روبيرتو لكي يخوض تلك البطولة، بينما يظل ريال مدريد حائرًا.

كشف كل من الثنائي تيبو كورتوا وزميله ماركو أسينسيو رغبتهم في المشاركة بالبطولة وهو ما جعل الجماهير تطلب لقاء فاصل لتحديد مرشح ريال مدريد في البطولة الافتراضية . 

وتمثل تلك البطولة حدثا ترفيهيا لدعم الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان بعد توقف معظم المسابقات في الدوريات الأوروبية بعد انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" بشكل واسع على مستوى القارة الأوروبية.

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