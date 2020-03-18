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محافظات

بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ايقاف العمل داخل أحد المصانع  بعد ظهور حالة ايجابية لاحد الهنود العاملين به بالاصابة بفيرس كورونا 

وقرر المحافظ  تواجد الوردية العاملة حاليآ  بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي بالاضافة الي تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجه  في منازلهم لمدة اسبوعين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الاولي لفيرس كورونا ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ومدير ادارة الطب الوقائي ومساعد مدير الامن   ومسئولي المصنع 

وتم التأكد خلال الاجتماع بانه تم عزل زوجه المصاب ووضعها تحت المراقبة باحد المستشفيات ووجه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع باكملة ومستشفي الحميات التي تم التاكد من ايجابية الحالة خلال وجوده به.

وكانت مديرية الصحة قد قامت بنقل المصاب مساء اليوم الي جناح العزل بمستشفي ابو خليفة لتلقي العلاج.
بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد
بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد
بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد
بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد
بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد
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