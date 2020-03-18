الصحة دعت لاختيار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات..فيديو





الحد من الاختلاط يساهم فى تقليل أعداد مصابي فيروس كورونا ومؤكدا أنه لم يتم رصد اى حالات مصابة بفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الاعلان عنه. وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن





وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أن وزيرة الصحة دعت لاختيار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات.





وأشار دكتور خالد مجاهد أن هناك عددا من الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة لان نسبة الشفاء من المرض عالية ونسبة الوفاه لا تتجاوز حاجز الـ 2 ونصف بالمائة.



