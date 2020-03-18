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الصحة دعت لاختيار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:41 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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محمود محسن
اكد دكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أنه لا صحة لما يتردد بان هناك محافظات معينة تسجل خطرا على الدولة المصرية مؤكدا ان هناك تشديد اجراءات بجميع المحافظات من اجل عدم تفشي فيروس كورونا. 

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الحد من الاختلاط يساهم فى تقليل أعداد مصابي فيروس كورونا ومؤكدا أنه لم يتم  رصد اى حالات مصابة بفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الاعلان عنه.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أن وزيرة الصحة دعت لاختيار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات. 

وأشار دكتور خالد مجاهد أن هناك عددا من الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة لان نسبة الشفاء من المرض عالية ونسبة الوفاه لا تتجاوز حاجز الـ  2 ونصف بالمائة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة  إنه على المجتمع أن يتكاتف من أجل عبور تلك الأزمة، مؤكدا أن هناك مسئولية مجتمعية تقع على الأسرة في حماية أبنائها وعلى المجتمع توفير سبل الوقاية.  
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