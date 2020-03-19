في جراحة القلب.. مناقشة أول رسالة ماجستير بـ طب كفر الشيخ.. صور

شهدت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ أمس، الأربعاء، مناقشة أول رسالة ماجستير بالكلية لأحد الباحثين في تخصص جراحة القلب والصدر، بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وجاءت رسالة الباحث الطبيب مهند إسماعيل عبد الفتاح الملاح، تحت عنوان " نتيجة قطع العصب الودي الصدري بمساعدة منظار الصدر بتقنية الفيديو في علاج فرط التعرق الابتدائي باليدين".





وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، وأستاذ جراحة القلب و الصدر، والدكتور ممدوح الشعراوي، أستاذ جراحة القلب و الصدر جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الهادي طه، أستاذ جراحة القلب و الصدر بجامعة طنطا، والدكتور وائل الفقي، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بجامعة كفر الشيخ.





ولم يحضر سوى 10 أفراد من أقارب وأصدقاء الباحث، تفعيلًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، في ضوء الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.