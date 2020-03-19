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أخبار البلد

مصري في أمستردام: الصين واجهت كورونا بمساندة الشعب للحكومة ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر مواطن مصري مقيم بمدينة أمستردام، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يتحدث عبره عن ما تمر به مصر الآن من عدم التزام البعض، حيث إن الدولة تقوم ببذل مجهود كبير دون أى مساندة من جانب الشعب.

وأوضح أن الصين كانت بؤرة المرض استطاعت التفوق عليه بسبب التنظيم ومساندة الشعب الصيني للحكومة من خلال الالتزام بالتعليمات الموجهة إليهم.


وقال إن الفيروس في الدول يصيب حالات بسيطة ولكن مع الاستهتار الكبير يصل إلى آلاف الإصابات وآلاف الموتى؛ حيث إن دولا كثيرة بها عدد المصابين ويتوقع حدوث ذلك فى مصر نتيجة التزاحم وعدم الالتزام بالتعليمات، والتواجد بكميات كبير فى المولات وشرب الشيشة، والسلام بالبوس والأحضان.

تابع أنه لا يتمنى أن يصل الأمر إلى سقوط المصابين فى الشارع والبعض يظن أن المرض لا يصيب أو يسبب الوفاة إلا للمرضى أعراض مزمنة خاصة على كبار السن.

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