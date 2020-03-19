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مواطن لـ شريف عامر: نتبع الإجراءات الوقائية ونقلل الاختلاط لحين الانتهاء من أزمة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:44 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
أجرى الإعلامي شريف عامر، مجموعة من اللقاءات مع المواطنين في الشارع، لاستبيان درجة وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مواطن في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، "نتبع عددا من الإجراءات الوقائية في المنزل لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "نقلل من الخروج والاختلاط مع الآخرين والتواجد في الأماكن المزدحمة".

ومن جانبه قال شريف عامر "أنا برة البيت عشان حضرتك تكون جوة البيت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتابع شريف عامر "نحاول  تقديم الوضع على الأرض بدقة بالاستعانة بالمعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة"، وقابل شريف عامر سائق تاكسي وأجرى معه حوارا.
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