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توك شو

من التبغ.. علماء روس يبتكرون مستحضرا لمواجهة كورونا ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 06:51 ص
لقاح
لقاح
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اكتشاف رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وقام العلماء بابتكار تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان.

وتم الإيضاح بأن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستخدم في تطوير لقاحات أخرى. 

وأعلن عميد كلية البيولوجيا، بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا COVID-19 في غضون 3 أشهر.

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