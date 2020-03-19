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محافظات

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ

الخميس 19/مارس/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
كوّن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة كفرالشيخ بأمانة بيلا، فرقا من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الأماكن العامة، تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب احمد جعفر، أمين التنظيم، فى إطار المشاركة الفعالة لأمانة الحزب بمحافظة كفرالشيخ، فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين.

كان هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال جمال الصيرفى أمين الحزب بمركز بيلا، إنه تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع بالأحياء الشعبية والأماكن الحيوية بمدينة بيلا، منها مجمع المواقف، وبعض الورش الصناعية، والمحلات التجارية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ
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