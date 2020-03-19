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توك شو

من داخل منزله.. شريف عامر يستعرض طرق الحماية من فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 07:25 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
استعرض الإعلامي شريف عامر، أبسط طرق ووسائل حماية العائلة من فيروس كورونا وكيفية تطهير الأسطح، من داخل منزله.

وقال شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، "من الضروري اتباع الإجراءات الصحية والوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدم الاستماع إلى شائعات السوشيال ميديا".

وتابع شريف عامر "أي سطح به انسجة لا يعيش عليه فيروس كورونا ولكن أي سطح أملس مثل الزجاج والأطباق يسمح بتواجد الفيروس لفترة طويلة".

وأحضر شريف عامر كلور مركز وقام بوضعه على لتر مياه ورش الأسطح  لقتل الفيروسات والبكتيريا من على الأسطح .

وأكد شريف عامر  ضرورة  تواجد المناديل بحوزة كل فرد سواء في المنزل أو في الشارع.

وأجرى شريف عامر مجموعة من اللقاءات مع المواطنيني في الشارع، لاستبيان درجة وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.
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