إجراءات غير مسبوقة بواحة سيوة لمواجهة فيروس كورونا

رفعت واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية من جهودها لمواجهة فيروس كورونا .





وأكد اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم تكثيف أعمال الرش الضبابي ومكافحة البعوض الناقله للأمراض بنطاق مركز ومدينة سيوة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد -١٩ ) والتي تستمر لمدة (١٥) يوما.





وأضاف انه تم الرش الضبابي لمناطق (السوق - تابة الكبيرة- تابة المدرسة) حيث سيتم استكمال باقي المناطق بسيوة حسب الخطة التي تم إعدادها خلال الفترة الحالية وذلك بالتنسيق بين مركز ومدينة سيوة و الإدارة الصحية والطب الوقائي بسيوة.





وأوضح أنه تم رش وتطهير كل من ( قسم شرطة سيوة - بيت ثقافة سيوة - مركز توثيق التراث - البيت السيوي - مكتب تنشيط السياحة - الإدارة البيطرية - إدارة التضامن الاجتماعي، موقف نقل الركاب الداخلي وموقف أتوبيس غرب الدلتا ودورات المياه العمومية داخل مركز ومدينة سيوة) لافتا الى انه جار إعداد خطة لتطهير باقي المقار والمنشآت الحكومية لجميع الإدارات التنفيذية بالمركز.





وأشار الى قيام حملة ليلية لمنع استخدام الشيشة بالمقاهي بميدان السوق وشارع أنور السادات والبطوخي بمدينة سيوة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعًا لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.



