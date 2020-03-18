AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل تعويم الجنيه.. التموين: السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:56 م
الدكتور على مصيلحى
الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قبل توليه حقيبة الوزارة،وتعويم الجنيه، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي  1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى بالدولة لمدة كافية.


وأوضح المصيلحى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أن الرئيس السيسي كان يعلم بقرار تعويم الجنيه تطبيقه، وتبعاته من حدوث ذبذبة فى الأسعار لذلك كان لابد من توفير 1.8 مليار دولار .


وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: بعد توليه الوزارة بدأ يستغل هذا المخزون فى رفع الاحتياطات الاستراتيجية، على الاقل 3 شهور لأى سلعة.


 وأوضح المصيلحى ، أن المخزون الاستراتيجى بالدولة من كافة السلع يكفى لـ 4 أشهر قادمة، وبالنسبة، للدواجن الدولة لديها 95% من الدواجن، وبالنسبة للحوم المجمدة الدولة لديها استراتيجي يكفى لـ 6 أشهر . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يبشر المصريين: 2020 ستكون أفضل من السنوات الماضية

وزير التموين: 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا.. و3.4 مليون طن لمخزون القمح

رئيس الوزراء : "قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع أو يرفعون الأسعار ومخزون السلع الاستراتيجية يكفي الاستهلاك المحلي

مدبولي: لن نرحم المتاجرين والمتربحين.. تعرف على رصيد مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية

في اجتماعه مع وزيري التموين والزراعة.. رئيس الوزراء يستعرض المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية ويراجع تأثير الطقس السيئ على المحاصيل.. تفاصيل

رئيس الوزراء يستعرض المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية ويراجع تأثير الطقس السيئ على المحاصيل

ترشيحاتنا

للضرورة أحكام .. شاهد أول حوار لـ "عروسة اللودر"

هل الأمراض والأوبئة من علامات الساعة.. أمين الفتوى يجيب

12 ساعة .. غلق المقاهي والكافيهات في الإسكندرية

وزير الإعلام يكشف حقيقة نزول دبابات الجيش الى الشوارع..فيديو

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

بعد أنباء زواجها من أحمد العوضى.. شاهد إطلالة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإعلان الرسمي.. هيونداي تكشف تفاصيل أكسنت 2021 الجديدة كليا.. صور

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور