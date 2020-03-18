قبل تعويم الجنيه.. التموين: السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قبل توليه حقيبة الوزارة،وتعويم الجنيه، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى بالدولة لمدة كافية.





وأوضح المصيلحى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أن الرئيس السيسي كان يعلم بقرار تعويم الجنيه تطبيقه، وتبعاته من حدوث ذبذبة فى الأسعار لذلك كان لابد من توفير 1.8 مليار دولار .





وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: بعد توليه الوزارة بدأ يستغل هذا المخزون فى رفع الاحتياطات الاستراتيجية، على الاقل 3 شهور لأى سلعة.





وأوضح المصيلحى ، أن المخزون الاستراتيجى بالدولة من كافة السلع يكفى لـ 4 أشهر قادمة، وبالنسبة، للدواجن الدولة لديها 95% من الدواجن، وبالنسبة للحوم المجمدة الدولة لديها استراتيجي يكفى لـ 6 أشهر .