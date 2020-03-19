فيديو.. سعودي عالق بالأردن يكشف دور المملكة في توفير سكن بفندق 5 نجوم

نشر مواطن سعودي عالق في الأردن، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، يشيد فيه بتوفير السلطات السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سكنًا لهم في فندق 5 نجوم؛ بعد صعوبة عودته إلى المملكة وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات بتعليق الرحلات الجوية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد .









وخلال الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تحدث المواطن السعودي عن دور السفارة السعودية في الأردن في توفير كافة الخدمات والتعامل الراقي الأردن.









وأثنى المواطن على السلطات السعودية في حماية أبنائها في الخارج، وتوفير كل سبل الدعم والمساندة لهم.



