AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

فيديو.. سعودي عالق بالأردن يكشف دور المملكة في توفير سكن بفندق 5 نجوم

الخميس 19/مارس/2020 - 04:36 ص
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
عبدالله قدري
نشر مواطن سعودي عالق في الأردن، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، يشيد فيه بتوفير السلطات السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سكنًا لهم في فندق 5 نجوم؛ بعد صعوبة عودته إلى المملكة وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات بتعليق الرحلات الجوية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.


وخلال الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تحدث المواطن السعودي عن دور السفارة السعودية في الأردن في توفير كافة الخدمات والتعامل الراقي الأردن.


وأثنى المواطن على السلطات السعودية في حماية أبنائها في الخارج، وتوفير كل سبل الدعم والمساندة لهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنابة محمد بن سلمان لتولي إدارة شؤون المملكة مؤقتا

العمالة الإندونيسية تدق أبواب السعودية | تفاصيل

لا يوجد عالقون.. إجراءات سعودية لتسهيل نقل مواطنيها من القاهرة

فيديو| مواطن سعودي عالق في موسكو.. كيف تصرفت السلطات السعودية معه؟

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

روسيا تستخدم فسيفساء التبغ لـ علاج كورونا.. وهذا موعد إنتاج أول لقاح

اتحاد الكرة غير قادر.. شيكابالا ينفجر: فين حق والدتي وزوجتي في كل مباراة للأهلي

بسبب كورونا.. وزير التموين: دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية

بسبب كورونا.. فنانة عربية تثير الجدل بعد مخالطة مصابة

دعاء الاستعاذة من الأمراض وفيروس كورونا.. الأزهر ينصح بترديد 41 كلمة صباحا ومساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق