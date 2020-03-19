مرور الجيزة تعلن غلق كوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كوبري الجيزة بشكل جزئي لمدة 4 أيام؛ لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي أعلى الكوبرى.





ومن المقرر أن يتم العمل من يوم الجمعة الموافق 20 /3 /2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 23 /3 /2020 على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.





سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.





وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.





وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، المواطنين، الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادي التكدسات.



