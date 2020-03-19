AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مرور الجيزة تعلن غلق كوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام

الخميس 19/مارس/2020 - 12:06 ص
مرور الجيزة تعلن
مرور الجيزة تعلن غلق كوبري الجيزة المعدنى
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كوبري الجيزة بشكل جزئي لمدة 4 أيام؛ لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي أعلى الكوبرى.

ومن المقرر أن يتم العمل من يوم الجمعة الموافق 20 /3 /2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 23 /3 /2020 على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، المواطنين، الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادي التكدسات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل.. إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام بمنطقة المستشفى وسفارة النيجر

اعتبارا من مساء اليوم.. غلق جزئي لشارع كورنيش النيل أمام "حميات إمبابة"

غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة 5 ساعات.. غدا

غلق جزئى لتقاطع شارعي ربيع الجيزى ونور المصطفى لنقل خطوط مياه شرب في الجيزة

ترشيحاتنا

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

اتحاد الكرة غير قادر.. شيكابالا ينفجر: فين حق والدتي وزوجتي في كل مباراة للأهلي

شاهد.. مرتضى منصور يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في العالم.. وهذا طلبه من الحكومة

شاهد.. الطبيعة تتنفس من جديد في شوارع إيطاليا بعد هجر سكانها

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا وتعرض شهادة التحليل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها

بعد الإعلان الرسمي.. هيونداي تكشف تفاصيل أكسنت 2021 الجديدة كليا.. صور

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض