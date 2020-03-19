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شريف عامر يقدم بيانا عمليا لكيفية فتح وغلق الأبواب لمنع نقل فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 02:29 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
نصح الإعلامي شريف عامر، المشاهدين، بفتح الأبواب بالكوع وليس باليدين لأن المقابض قد تنقل العدوى نظرا لكثرة استخدامها طوال اليوم.

وقال شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن منظمة الصحة العالمية  نصحت الجميع بفتح أي باب من أكثر نقطة لا يتم استخدامها أو لمسها من قبل الجميع لمنع انتقال العدوى حال تواجدها.

واستعرض الإعلامي شريف عامر، أسهل طرق ووسائل حماية العائلة من فيروس كورونا وكيفية تطهير الأسطح، من داخل منزله، قائلا "من الضروري اتباع الإجراءات الصحية والوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدم الاستماع إلى شائعات السوشيال ميديا".

وتابع شريف عامر "أي سطح به أنسجة لا يعيش عليه فيروس كورونا ولكن أي سطح أملس مثل الزجاج والأطباق يسمح بتواجد الفيروس لفترة طويلة".

وأحضر شريف عامر كلور مركز وقام بوضعه على لتر مياه ورش الأسطح  لقتل الفيروسات والبكتيريا من على الأسطح .

وأكد شريف عامر ضرورة  تواجد المناديل بحوزة كل فرد سواء في المنزل أو في الشارع.

وأجرى شريف عامر مجموعة من اللقاءات مع المواطنين في الشارع، لاستبيان درجة وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.
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