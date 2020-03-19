AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن تجديد الأهلي للرباعي الكبار

الخميس 19/مارس/2020 - 02:21 ص
فتحي وسليمان
فتحي وسليمان
Advertisements
محمد رشاد
أكد رضا عبدالعال، نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيجدد عقد الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي ولكن بشروط.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " شريف إكرامي وحسام عاشور سيرحلان عن النادى الأهلى بناء على رغبة فايلر، ولكن ستقوم الإدارة بتجديد عقد فتحي وسليمان ولكن بشروطهم".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد حسم مصير رباعى الأهلى الكبار من جانب الإدارة، ولو كان الخطيب قد تلقى 40 مليون جنيه عندما كان يلعب لرحل عن القلعة الحمراء مثل عبد الله السعيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

سيد عبد الحفيظ يكشف عن موعد التجديد لرباعي الأهلي وأحدث تطورات إصابة رمضان صبحي

أحمد فتحي يتحدث عن آخر تطورات تجديد تعاقده مع الأهلي

إكرامي يعلن مفاجأة عن موقفه من ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي

إبراهيم سعيد: إكرامي كان سبب رحيلي عن الأهلي

سبب رحيلى عن الزمالك.. رضا عبدالعال يفتح النار على فاروق جعفر

ترشيحاتنا

وزير الإعلام يكشف حقيقة نزول دبابات الجيش الى الشوارع..فيديو

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

اكتشف أقوي مطهر منزلى للتعقيم من كورونا يدوم 24 ساعة

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا وتعرض شهادة التحليل.. فيديو

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق

المفاتيح والإكسسوارات والموبايل.. 10 أشياء عليك تعقيمها لمنع إصابتك بـ كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟