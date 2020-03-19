رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن تجديد الأهلي للرباعي الكبار

أكد رضا عبدالعال، نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيجدد عقد الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي ولكن بشروط.
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " شريف إكرامي وحسام عاشور سيرحلان عن النادى الأهلى بناء على رغبة فايلر، ولكن ستقوم الإدارة بتجديد عقد فتحي وسليمان ولكن بشروطهم".
وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد حسم مصير رباعى الأهلى الكبار من جانب الإدارة، ولو كان الخطيب قد تلقى 40 مليون جنيه عندما كان يلعب لرحل عن القلعة الحمراء مثل عبد الله السعيد".