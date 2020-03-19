رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن تجديد الأهلي للرباعي الكبار

أكد رضا عبدالعال، نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيجدد عقد الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي ولكن بشروط.





وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " شريف إكرامي وحسام عاشور سيرحلان عن النادى الأهلى بناء على رغبة فايلر، ولكن ستقوم الإدارة بتجديد عقد فتحي وسليمان ولكن بشروطهم".



