AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترسل إمدادات طبية لدعم فرنسا في مكافحة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أرسلت الصين شحنة من الإمدادات الطبية، الأربعاء، إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن شحنة الإمدادات الطبية الصينية التي وصلت إلى مطار شارل ديجول اليوم، تضم أقنعة وسترات واقية وقفازات طبية كما طلب الجانب الفرنسي.

وقالت مصادر صينية للوكالة إنه "في اللحظة الحرجة التي شنت الصين فيها حربا على الفيروس، قدمت فرنسا لنا الدعم والمساعدة الثمينة"، و"الآن تواجه فرنسا وباقي دول أوروبا هذا التحدي الكبير، والصين مستعدة لتوفير المساعدة قدر الإمكان".

وأشارت إلى أنه عقب تفشي كورونا، ظلت المؤسسات المعنية في الصين وفرنسا على تواصل وثيق وأجرت بشكل مشترك الأبحاث على الكواشف من أجل التشخيص السريع للفيروس، كما يجري علماء من الدولتين حاليا دراسات بشأن تطوير عقاقير قائمة على الأجسام المضادة.

وأوضحت تلك المصادر أن "الصين مستعدة لتنظيم تبادلات ومشاورات عن بعد أو حتى إرسال خبراء طبيين إلى فرنسا، إذا احتاجت إلى ذلك"، مضيفة "نحن على اقتناع تام بأنه طالما تطبق الصين وفرنسا والمجتمع الدولي فكرة مجتمع مصير مشترك للبشرية وطالما نقود قتالا موحدا جنبا إلى جنب، سننجح بكل تأكيد في القضاء على الفيروس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

خطوة جديدة من الصين لمواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا وإيران.. 3 دول كبرى تعلن عن مساعدات عاجلة

بحضور السفير.. فرنسا تسلم إيران شحنة إسعافات أولية لمحاربة كورونا

وزير خارجية الصين يكتب: مصممون على الانتصار في المعركة ضد كورونا

الصين تتخذ إجراءات لمساعدة إسبانيا والفلبين في مكافحة "كورونا"

ترشيحاتنا

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها

أخبار الفن.. النجوم تتحدى كورونا بهذه الطريقة.. دينا الشربيني بالكمامة.. وأحمد العوضي يرد على شقيق ياسمين عبد العزيز

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

الصحة توضح حقيقة اكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تحسم مصير اختفاء فيروس كورونا فى الصيف

مرتضى منصور مهاجما رضا عبدالعال: أنت معاك دبلوم صنايع ومتتكلمش عن أمير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها

بعد الإعلان الرسمي.. هيونداي تكشف تفاصيل أكسنت 2021 الجديدة كليا.. صور

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض