الصين ترسل إمدادات طبية لدعم فرنسا في مكافحة كورونا

أرسلت الصين شحنة من الإمدادات الطبية، الأربعاء، إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن شحنة الإمدادات الطبية الصينية التي وصلت إلى مطار شارل ديجول اليوم، تضم أقنعة وسترات واقية وقفازات طبية كما طلب الجانب الفرنسي.





وقالت مصادر صينية للوكالة إنه "في اللحظة الحرجة التي شنت الصين فيها حربا على الفيروس، قدمت فرنسا لنا الدعم والمساعدة الثمينة"، و"الآن تواجه فرنسا وباقي دول أوروبا هذا التحدي الكبير، والصين مستعدة لتوفير المساعدة قدر الإمكان".





وأشارت إلى أنه عقب تفشي كورونا، ظلت المؤسسات المعنية في الصين وفرنسا على تواصل وثيق وأجرت بشكل مشترك الأبحاث على الكواشف من أجل التشخيص السريع للفيروس، كما يجري علماء من الدولتين حاليا دراسات بشأن تطوير عقاقير قائمة على الأجسام المضادة.





وأوضحت تلك المصادر أن "الصين مستعدة لتنظيم تبادلات ومشاورات عن بعد أو حتى إرسال خبراء طبيين إلى فرنسا، إذا احتاجت إلى ذلك"، مضيفة "نحن على اقتناع تام بأنه طالما تطبق الصين وفرنسا والمجتمع الدولي فكرة مجتمع مصير مشترك للبشرية وطالما نقود قتالا موحدا جنبا إلى جنب، سننجح بكل تأكيد في القضاء على الفيروس".