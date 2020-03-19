رجائي عطية يكشف تفاصيل تلقيه تهنئة من سامح عاشور.. فيديو

كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، تفاصيل تلقيه اتصالا هاتفيًا من نقيب المحامين السابق سامح عاشور، موضحا أنه لم يتلق تهنئة من عاشور.





وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه وقف بجوار النقيب السابق سامح عاشور فى مواقف كثيرة خلال توليه منصب النقيب.





وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تقدم بالدفاع عن نقيب المحامين سامح عاشور سابقًا بعد الحكم عليه بالحبس في إحدى القضايا، وبعد دفاعه عنه تم الحكم عليه بالبراءة، مؤكدا أن عاشور افترى عليه في منافسة الانتخابات بأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضح نقيب المحامين أنه ابن مصر ولا ينتمى لأى حزب، وأن عاشور افترى عليه أيضا بأنه عضو في الحزب الوطني، معلقًا "لو انا كنت فى الحزب الوطنى كنت هقول".





وأشار نقيب المحامين إلى أنه قال فى فترة الإخوان أن محمد مرسي جاء بالتزوير "أنا مش هقبل كل شوية يتقال عليا افتراءات ليس لها أساس من الصحة".



