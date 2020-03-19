AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رجائي عطية يكشف تفاصيل تلقيه تهنئة من سامح عاشور.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 02:24 ص
رجائي عطية، نقيب
رجائي عطية، نقيب المحامين
Advertisements
البهي عمرو

كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، تفاصيل تلقيه اتصالا هاتفيًا من نقيب المحامين السابق سامح عاشور، موضحا أنه لم يتلق تهنئة من عاشور.


وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه وقف بجوار النقيب السابق سامح عاشور فى مواقف كثيرة خلال توليه منصب النقيب.


وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تقدم بالدفاع عن نقيب المحامين سامح عاشور سابقًا بعد الحكم عليه بالحبس في إحدى القضايا، وبعد دفاعه عنه تم الحكم عليه بالبراءة، مؤكدا أن عاشور افترى عليه في منافسة الانتخابات بأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.


وأوضح نقيب المحامين أنه ابن مصر ولا ينتمى لأى حزب، وأن عاشور افترى عليه أيضا بأنه عضو في الحزب الوطني، معلقًا "لو انا كنت فى الحزب الوطنى كنت هقول".


وأشار نقيب المحامين إلى أنه قال فى فترة الإخوان أن محمد مرسي جاء بالتزوير "أنا مش هقبل كل شوية يتقال عليا افتراءات ليس لها أساس من الصحة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

رجائي عطية: لم أكن رجل الدولة.. ولو كنت كذلك لوفقت في انتخابات نقابة المحامين

رجائي عطية يكشف تفاصيل جديدة عن خسارته انتخابات نقابة المحامين عام 2005

كان محكوما عليه بالسجن عامين.. رجائي عطية يكشف تفاصيل دفاعه عن سامح عاشور

المرشح لمنصب نقيب المحامين يروي أسرارًا على لسان عمر سليمان.. فيديو

بعد انسحاب مرتضى منصور.. معركة المحامين تشتد بين سامح عاشور ورجائي عطية

ترشيحاتنا

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

الدولار يقفز لأعلى سعر له منذ 3 سنوات بسبب كورونا.. تفاصيل

احتقرت موقفه.. تعليق ناري من فنانة شهيرة على شقيق ياسمين عبد العزيز

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

بـ 750 مليار يورو.. البنك المركزي الأوروبي يطلق خطة لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق

المفاتيح والإكسسوارات والموبايل.. 10 أشياء عليك تعقيمها لمنع إصابتك بـ كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟