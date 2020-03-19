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تعليم

بعد تعليق الدراسة.. جامعة حلوان تعلن ٥ نصائح للطلاب للوقاية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:01 ص
تعقيم الجامعات
تعقيم الجامعات
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كريم ناصر
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام وإدارات جامعة حلوان عن طرق و نصائح للوقاية من الكورونا لطلاب الجامعات منها وذلك بعد  تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

ومن هذه النصائح:


١- غسل اليدين وتطهيرهما بالكحول والماء والصابون 

٢-تجنب ملامسة الأسطح أو أى شخص مصاب بالانفلونزا 

٣- تغطية الفم بالأقنعة الطبية دائما 

٤- طهي الطعام جيدا 

٥- تجنب ملامسة الحيوانات 

و كان قد أعلن  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد. 

وأوضح نجم لـ صدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات فيسبوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات. 

وأكد نجم أن أغلب كليات جامعة حلوان جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها، مشيرا إلى أن تطبيقها سيتيح فرصة للجامعة لتطبيق تجربة التعليم عن بعد السائدة بأغلب دول العالم.  
بعد تعليق الدراسة.. جامعة حلوان تعلن ٥ نصائح للطلاب للوقاية من كورونا
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