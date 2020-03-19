AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. الحد من التجمعات بأسواق اليوم الواحد بأسوان

الخميس 19/مارس/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
من أجل تحقيق المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد تواصل كافة الجهات المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتحقيق هذا الغرض.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات، وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين.

وأكد محافظ أسوان على توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فى المجمعات والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار . 

كما وجه المحافظ بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات المناسبات والأفراح، بجانب صالات اللياقة البدنية والألعاب والأنشطة الرياضية وألعاب الفيديو على مستوى المحافظة وذلك لإصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات. 

ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع قيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .

واقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور

لإعادة الوجه الحضاري والجمالي.. محافظ أسوان يخصص جزءا من موقف السرفيس الجديد للحنطور

بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور

لمكافحة فيروس كورونا .. محافظ أسوان : الوضع آمن ولا حالات مصابة

لمواجهة كورونا .. حملات تطهير وتعقيم مكثفة للأماكن السياحية بأسوان

لمواجهة كورونا.. مراجعة الاشتراطات الصحية لقاعات الافراح وصالات الجيم في أسوان

ترشيحاتنا

بـ 750 مليار يورو.. البنك المركزي الأوروبي يطلق خطة لمواجهة كورونا

روسيا تستخدم فسيفساء التبغ لـ علاج كورونا.. وهذا موعد إنتاج أول لقاح

وزير الإعلام يكشف حقيقة نزول دبابات الجيش الى الشوارع..فيديو

كورونا فى مصر: الإجمالى 210.. شفاء 28 حالة.. 6 وفيات

احتقرت موقفه.. تعليق ناري من فنانة شهيرة على شقيق ياسمين عبد العزيز

بـ الخلايا الجذعية.. شفاء 9 مسنين من فيروس كورونا على يد طبيب صيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق

المفاتيح والإكسسوارات والموبايل.. 10 أشياء عليك تعقيمها لمنع إصابتك بـ كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟