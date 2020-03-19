لمواجهة فيروس كورونا.. الحد من التجمعات بأسواق اليوم الواحد بأسوان

من أجل تحقيق المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد تواصل كافة الجهات المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتحقيق هذا الغرض.





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات، وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين.





وأكد محافظ أسوان على توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فى المجمعات والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار .





كما وجه المحافظ بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات المناسبات والأفراح، بجانب صالات اللياقة البدنية والألعاب والأنشطة الرياضية وألعاب الفيديو على مستوى المحافظة وذلك لإصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات.





ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع قيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .







واقرأ أيضًا:



