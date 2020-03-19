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رياضة

اتحاد الكرة غير قادر.. شيكابالا ينفجر: فين حق والدتي وزوجتي في كل مباراة للأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 12:14 ص
فرحة الزمالك بالتتويج
فرحة الزمالك بالتتويج بكأس السوبر المصري
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حسن العمدة
تحدث محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، لأول مرة، عن عقوبات وأحداث مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال شيكابالا، في تصريحات متلفزة عبر قناة "الزمالك"، إنه متعجب بسبب الهجوم عليه بعد أحداث مباراة الأهلي فى السوبر، متسائلا "يتحدثون على رد فعلي وأنه خطأ كبير، ولكن ماذا يفعل اتحاد الكرة عندما أتعرض لسباب والدتي قبل بداية أى مباراة أمام الأهلي في جميع اللقاءات".

وأبدى الأباتشي، دهشته من جمهور الأهلي الذي يتعمد سب والدته وزوجته، وعندما أقوم برد فعل ضدهم أتعرض للهجوم غير طبيعي ولا أحد يتحدث عن تصرفات الجماهير تجاهي.

وأكد شيكابالا، أن اتحاد الكرة غير قادر على استعادة حقي، وأنا قادر على ذلك وبطريقتي الخاصة.

وبسؤاله عن عدم حضور فريق الزمالك لمباراة الأهلي فى الدوري، قال إن "هذا أفضل قرار فى عدم خوض اللقاء؛ لأنه سيكون هناك مواجهة قوية وبعيدة تمامًا عن كرة القدم".
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