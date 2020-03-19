استغفر الله العظيم.. رد وزير التموين على شائعة نقص الزيت

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون الدولة الإستراتيجي من البقوليات يكفي لـ 4 أشهر قادمة.





علق علي المصيلحي، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى" المصرية، على شائعة تفيد بأن مخزون الدولة من الزيوت لا يكفي إلا ليوم واحد فقط، قائلاً "استغفر الله العظيم".





وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر بها 70 مليون مستفيد ببطاقة التموين، وكل مواطن له 1 لتر من الزيت؛ مما يعني صرف 70 ألف طن شهريا.





وتساءل علي المصيلحي "فيه حد مشى لموزع التموين وقاله مفيش زيت؟"، مؤكدًا أن جميع السلع التى يحتاجها إليها المواطن موجودة في الأسواق، لافتًا إلى أنه يتم صرف من 250 لـ 270 مليون رغيف صباح كل يوم.





وطالب وزير التموين من المواطنين، بإلابلاغ عن نقص أي سلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.