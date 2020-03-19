عبدالخالق أحمد: دوري في «بت القبايل» يشبهني وتعلمت من يحيى الفخراني الانضباط والتركيز

تحدّث الفنان الصاعد عبد الخالق أحمد عن تجربته الفنية في مسلسل "بت القبايل" الذي قدم فيه شخصية "شاذلي" الشاب الصعيدي ‏قوي الشخصية، مشيرًا إلى أنه أُعجب بتفاصيل هذه الشخصية فور قراءة الدور لتشابهه معها في الحقيقة.‏





قال عبد الخالق أحمد إنه حصل على الدور من خلال خوضه لتجربة أداء "كاستنج" ونال إعجاب المخرج حسني صالح الذي وافق ‏على انضمامه إلى أسرة العمل، وتم التصوير في مدينة أسوان، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت مليئة بالتعاون وأنه استمع إلى نصائح ‏الفنان محمود عبد المغني والفنانة حنان مطاوع وحرص على تنفيذها والتعلم منها.‏





أشار عبد الخالق أحمد أنه تعلم اللهجة الصعيدي من خلال مدرب لغوي بالإضافة إلى توجيهات المخرج حسني صالح، لافتًا إلى أنه لا ‏يعتبر أن هناك أدوارًا صعبة مرت عليه ولكن هناك مشاهد احتاجت إلى تركيز شديد وجدية منه أمام حنان مطاوع.‏





تجربة "بت القبايل" ليست الأولى للفنان الشاب، بل سبقتها تجربتين أثناء طفولته الأولى عام 2006 في مسلسل "حدائق الشيطان" مع ‏المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذي تنبأ له بمستقبل فني كبير، ونصحه بالتركيز على تطوير نفسه، أما العمل الثاني عام 2008 في ‏مسلسل "شرف فتح الباب".‏





وعن تجربته مع الفنان يحيى الفخراني يقول عبد الخالق أحمد إنه برغم صغر سنه وحداثته في ذلك الوقت إلا أنه تعلم منه الكثير، ‏خاصة أن الفخراني قامة فنية كبيرة، استطاع أن يتعلم من العمل معه الانضباط والتركيز وكيف يجب على الممثل أن ينفصل كُليًا عن ‏أي شيء ما عدا الشخصية التي يقدمها، وهو ما كان يفعله يحيى الفخراني فبمجرد دخول موقع التصوير يتحول إلى شخص آخر بعيد ‏عن حقيقته ويندمج تمامًا في دوره.‏



