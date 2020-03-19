أخبار التوك شو | المتحدث العسكري: خطة لمنع تكدسات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.. أحمد موسى يطالب بمقاضاة كل من يستغل الأزمة الصحية ضد مصر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وللمرة الأولى يرى قطر تتقدم في شئ، موضحا أن هناك 452 حالة مصابة بفيروس كورونا في دويلة قطر، وهي الأول عربيا والثاني عالميا .





أكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الشائعات التي تصدر للمواطنين تجعلهم في حالة ترقب وحذر، مؤكدًا أن الشائعات يمكن ان تؤدي لإجراءات تضر بمصالح المواطنين ويكون ليس لها أساس من الصحة.





قال الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي"، إن جماعة الإخوان الإرهابية اخطر على مصر من فيروس كورونا.





قال الإعلامى تامر أمين إن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب بسبب انتشار فيروس كورونا.





قال الدكتور عمرو مصطفى أستاذ الكيمياء الحيوية، إنه من الضروري تطهير المنزل بشكل يومي من أجل القضاء على الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.





قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن هناك شائعات كثيرة يتم نشرها عن فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تعرضت لـ الإصابة بـ الانفلونزا العادية، ولكنها اعتقدت أنها "كورونا" فى البداية.





كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة إكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأبحاث مازالت تجري من أجل التوصل لعقار لمواجهة فيروس كورونا.





أكدت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد علاج معتمد لمرض فيروس كورونا حتى الآن، لافتة إلى أن ما يتم حتى الآن هو علاجات تجريبية.



