حملات التطهير والتعقيم بمدينة الغردقة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

وجه عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





كما قامت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وسفاجا للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير .





حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان المحافظة ومديرية الأمن ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت واحدى سلاسل المنتجعات السياحية بالغردقة ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم والحملة الميكانيكية بالديوان العام بالمحافظة وقصر الثقافة وديوان مديرية الصحة ومبنى مستشفى الجونة.





وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مبنى الشهر العقاري والتوثيق ومبنى المحكمة .





وإلى جانب ذلك تم تدريب العاملين بشركة الهيبكا والمتطوعين والشركات الخاصة المرخصة على أعمال التعقيم والتطهير.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .







