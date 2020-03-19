AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات التطهير والتعقيم بمدينة الغردقة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
وجه عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

كما قامت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وسفاجا للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير .

حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان المحافظة ومديرية الأمن ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت واحدى سلاسل المنتجعات السياحية بالغردقة ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم والحملة الميكانيكية بالديوان العام بالمحافظة وقصر الثقافة وديوان مديرية الصحة ومبنى مستشفى الجونة.

وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مبنى الشهر العقاري والتوثيق ومبنى المحكمة .

 وإلى جانب ذلك تم تدريب العاملين بشركة الهيبكا والمتطوعين والشركات الخاصة المرخصة على أعمال التعقيم والتطهير.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر  على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر  أنه تم وضع خطة محددة  للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

98 فرقة صحية.. تطعيم 110 آلاف طفل ضد الحصبة الألمانية في البحر الأحمر

لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور

لمكافحة كورونا: صحة أسوان تجرى أعمال تعقيم وتطهير ورش محطات قطار السكك الحديدية.. صور

إغلاق 29 سنتر دروس خصوصية وتطهير 52 باخرة سياحية في أسوان .. صور

بدء حملة تطهير المنشآت الحكومية لمواجهة فيروس كورونا بالسويس

شاهد| عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف قيمة عقوبة رمضان صبحي عقب خناقته مع بادجي

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعبي الأهلي

الغذاء والدواء للمنازل.. وزير التموين يطمئن المواطنين حال تصاعد أزمة كورونا.. فيديو

الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

بلاكوينيل الفرنسي.. الصحة العالمية تحسم جدل اكتشاف عقار لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق

عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق