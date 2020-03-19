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رجائي عطية يوضح أزمة قيد الحاصلين على التعليم المفتوح بنقابة المحامين ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 05:15 ص
رجائي عطية، نقيب
رجائي عطية، نقيب المحامين
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البهي عمرو

كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تفاصيل أزمة قيد الحاصلين على التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وقال إن قانون 147 لسنة 2014 قام بحسم المسألة واشترط للقبول "الحصول على الثانوية العامة والحصول على شهادة الحقوق من كليات الحقوق".


وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن الموضوع محسوم، فالشخص الذى حصل على الثانوية العامة ثم دخل الجامعة يحق له الانضمام للنقابة.


وأشار نقيب المحامين، إلى أن النيابة العام لا تقبل خريجى الانتساب أو التعليم المفتوح، وكشف عن أن الطالب فى التعليم المفتوح يخوض نفس الامتحان التي يخوضها الطالب العادي.


وأوضح نقيب المحامين، أنه سيتحاور مع بعض الحاصلين على التعليم الفتوح وسيقوم بالتحدث إلى مسئولي الجامعات، وستتم دراسة الحالة لمحاولة وجود حل لها.


وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيشرك فيها الجمعية العمومية والمجلس النقابى للوصول لـ حل منصف للجميع.


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