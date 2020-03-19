لهذه الأسباب.. ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

قال محمد زيدان، كبير محللي "ثينك ماركتس" الإنجليزية بالشرق الأوسط، إن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يعود إلى تعطش السوق له منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨؛ مما يدفع الأسواق إلى التحوط خلال الأزمات بشأن السيولة.







وأضاف "زيدان"، أن الشركات في أوقات الأزمات تسعى إلى حيازة الدولار الأمريكي، وتكوين ملاءة مالية لسداد التزاماتها، وضمان استمرار عملياتها بأقل تأثير خلال الظروف الراهنة.







وأوضح أن فائدة معدلات الإقراض بين البنوك وبعضها أعلى من فائدة الفيدرالي الليلية.







