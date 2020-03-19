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توك شو

خبير طاقة: النفط سيشهد انخفاضا غير مسبوق بسبب كورونا.. وروسيا أكثر المتضررين

الخميس 19/مارس/2020 - 01:12 ص
كورونا
كورونا
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عادل نصار

كشف المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، خطة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على نفط الشرق الأوسط، كاشفا توقعاته لأسعار البترول خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا.


وقال حافظ، في حواره لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، مساء يوم الأربعاء، إن حرب الأسعار موجودة منذ زمن في أسعار النفط، ومنظمة الأوبك هي المتحكم الأكبر في الأسعار، وأسعار النفط ما بين الصعود والنزول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الاستغناء عن البترول العربي وتتجه نحو البترول الصخري.


 وأضاف حافظ، أن مبدأ العرض والطلب هو المسيطر في مجال البترول، لافتا إلى أن العرض زاد والطلب قل لأن فيروس كورونا تسبب في حالة شلل تمام للصناعة المستهلك الأكبر للنفط.


 وتوقع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، انخفاض أسعار البترول عالميًا ليصل البرميل لأقل من 20 دولارًا، لافتا إلى أن روسيا ستعاني كثيرا من هذا الأمر.

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