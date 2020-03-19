خبير طاقة: النفط سيشهد انخفاضا غير مسبوق بسبب كورونا.. وروسيا أكثر المتضررين

كشف المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، خطة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على نفط الشرق الأوسط، كاشفا توقعاته لأسعار البترول خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا.
وقال حافظ، في حواره لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر شاشة
"أكسترا نيوز"، مساء يوم الأربعاء، إن حرب الأسعار موجودة منذ زمن في
أسعار النفط، ومنظمة الأوبك هي المتحكم الأكبر في الأسعار، وأسعار النفط ما بين
الصعود والنزول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الاستغناء عن
البترول العربي وتتجه نحو البترول الصخري.