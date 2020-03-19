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العيش مش هيطير.. وزير التموين يطالب بعدم التجمهر الكبير أمام المخابز

الخميس 19/مارس/2020 - 03:44 ص
مخابز العيش
مخابز العيش
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أسامة علي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المخابز على مستوى الدولة 33 ألف مخبز، بمقدار مخبز لكل 500 أسرة.



وأوضح علي المصيلحي، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى" المصرية، أن المخبز يبدأ العمل من 4 صباحا ويبدأ البيع الساعة 7 صباحا، وكعادة المواطنين الذهاب مبكرا لصرف العيش تجد تجمعات كبيرة.


وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بعدم التجمهر مبكرا أمام المخابز حرصا على حياتهم من انتشار الفيروس، معقبا "العيش مش هيطير لو المواطن مشى فى اى وقت عشان يصرفه".


وتابع وزير التموين، "لحين الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا يهم للغاية تأمين الأمن الغذائى والأمن الدوائي، ومهما حدث بشأن انتشار الفيروس لن يمس ذلك توفير الغذاء والدواء ولن يتأثر التوزيع.


وطالب وزير التموين، المواطنين، بالإبلاغ عن نقص أى سلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.

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