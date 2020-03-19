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رياضة

هشام حطب: أولمبياد طوكيو 2020 ستقام في موعدها بشرط

الخميس 19/مارس/2020 - 01:10 ص
هشام حطب
هشام حطب
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عمرو ابوبكر
أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن أولمبياد طوكيو 2020 ستُقام في موعدها، بناءً على تعليمات توماس باخ رئيس اللجنة الدولية.

وقال "حطب"، خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم"، "حتى الآن الأولمبياد في موعدها إلى أن يجد جديد، أرى أن الأمر صعب، ولكن هذا حديث رئيس اللجنة الأوليمبية في ظل إصرار اليابان على إقامتها".

وأضاف "طالبنا بمعرفة الإجراءات الوقائية والاحترازية حال إقامة الأولمبياد".

وأردف "لو تأكدنا من ضمان تأهيل اللاعبين والإجراءات الاحترازية، فلا يوجد ما يمنعنا من حضور البطولة، حيث لابد من ضمانات كافية قبل المشاركة في طوكيو".

واختتم "في حال انحسار حالات الإصابة بـ كورونا ستقام البطولة في موعدها أو ستتأجل شهر أو شهرين على الأكثر، ورئيس اللجنة الأوليمبية قال إن الأمور ستتضح خلال 3 أسابيع".

وتابع: إذا استقر الأمر على إقامة الأولمبياد في موعدها، سيتبقى أمامنا أمر واحد وهو قرار الدولة. 
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