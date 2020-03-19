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رياضة

هذا النادي يهدد استقرار كارتيرون مع نادي الزمالك .. تعرف عليه

الخميس 19/مارس/2020 - 01:13 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون تلقي عرضا لتدريب نادي الوحدة الإماراتي خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحه في قيادة الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر المحلي والافريقي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن كارتيرون أصبح هدًفا لعدد من الأندية العربية أبرزها نادي الوحدة الإماراتي الذي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع المدرب الفرنسي.


يذكر أن كارتيرون نجح في حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الفريق التونسي، وتمكن من حصد لقب السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح.



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