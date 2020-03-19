حملات بـ بني سويف لتنفيذ قرار غلق المحال العامة في الفترة من 10 مساء إلى 6 صباحًا

واصلت محافظ بني سويف حملاتها المكثفة التي أمر بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة في الفترة من 10 مساء إلى 6 صباحا ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا ، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها لتحقيق الانضباط بها ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها .





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حيث قاد السيد بلال حبش نائب المحافظ حملة مكبرة على المقاهي بمنطقة الحمرايا، وقرية بني سليمان ، والغمراوي والدهشوري وعبد السلام عارف وشارع الجبالي ، وتم التحفظ على الشيش داخل بعض المقاهي التي خالفت قرار المحافظ بمنعها ، وتحرير محاضر مخالفة بذلك .



