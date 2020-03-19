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محافظات

تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 02:54 ص
تحصين الحيوانات وتطهيرها
تحصين الحيوانات وتطهيرها
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إنه يتم التأكيد دائمًا على أهمية التحصينات والتعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأهمها فيروس كورونا ، وكيفية التعامل مع الكلاب والقطط دون التعرض للعض لتلافى أى أضرار .

وتواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها لتنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم وذلك تحت إشراف مباشر من مدير المديرية.

وشملت أعمال التطهير المباني والمكاتب والمساحات المحيطة التابعة لمديرية الطب البيطرى باستخدام الكلور المطهر بالتركيزات الموصى بها.

وبالتوازي مع ذلك قامت المديرية بتنفيذ أعمال التحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدري الأغنام.

وتم تنفيذ هذه الأعمال الدكتورة هالة عليان مدير إدارة الوقاية وبإشراف من الدكتورة لمياء فؤاد رئيس قسم الوقاية بإدارة أسوان حيث تم عمل لجان تحصين بمنطقة الأعقاب،  ولاقت استجابة من المربيين ، كما تم تحصين أعداد من الحيوانات بالمنازل و بالأراضى الزراعية.

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تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم الأماكن التابعة لمديرية الطب البيطري في أسوان من كورونا.. صور
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