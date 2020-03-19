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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن البيك آب اماروك 2022 المنتظرة .. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة فولكس فاجن لأول مرة عن صورة تشويقية لتصميم السيارة الجديدة البيك آب القادمة وذلك خلال المؤتمر الإعلامي السنوي لصناعة السيارات .

تكشف الصورة التشويقية أن أبرز مزايا الجيل الجديد هي أقواس العجلات الكبيرة، والارتفاع الكبير عن الأرض، ويرجع ذلك إلى العجلات الضخمة المخصصة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى إشارات تصميم جريئة أمامية من أحدث طرازات الـ SUV من فولكس فاجن.

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بالإضافة إلى اكصدام أمامي جريء يسمح لنا برؤية ألواح الحماية السفلية ونظام التعليق الأمامي.

والجيل الثاني من فولكس فاجن اماروك سيتشارك في القطع الأساسية مع فورد رينجر القادمة، بموجب اتفاق مسبق بين شركتي صناعة السيارات على التعاون في قطاع المركبات التجارية، وسيكون الجيل القادم من اماروك ورينجر هما الموديل المشترك الأول.

فولكس فاجن تكشف عن البيك آب اماروك 2022 المنتظرة .. صور
فولكس فاجن تكشف عن البيك آب اماروك 2022 المنتظرة .. صور
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