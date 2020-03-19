الغذاء والدواء للمنازل.. وزير التموين يطمئن المواطنين حال تصاعد أزمة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تأمين الأمن الغذائى والأمن الدوائي؛ لحين الخروج من أزمة فيروس كورونا، قائلًا "مهما حدث بشأن انتشار الفيروس لن يمس ذلك توفير الغذاء والدواء ولن يتأثر التوزيع".

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وطالب على مصيلحي، في تصريحات متلفزة عبر القناة "الأولى" المصرية، بعدم الالتفات إلى الشائعات، موضحًا أنه في حالة تنفيذ حجر صحي في أي مكان أو أي محافظة سيصل إليها الغذاء والدواء في المنزل.





وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخبز يبدأ عمله من 4 صباحا ثم يبدأ البيع الساعة 7 صباحا، وكعادة المواطنين الذهاب مبكرا لصرف العيش فتجد تجمعات كبيرة، موضحا أن عدد المخابز على مستوى الدولة 33 ألف مخبز، بمقدار مخبز لكل 500 أسرة.





وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بعدم التجمهر مبكرا أمام المخابز حرصا على حياتهم، معقبا "العيش مش هيطير لو المواطن مشى فى أى وقت عشان يصرفه".