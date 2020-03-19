نقيب المحامين: قلبي مفتوح للكل وشكلت لجنة لجرد خزينة النقابة.. فيديو

حل نقيب المحامين رجائي عطية ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إن"، وكشف رجائي تفاصيل لأول مرة قام باتخاذها بعد تولى منصب نقيب المحامين، كما كشف أول اتصال تلقاه له بعد الفوز، وحكى مواقف طيبة له مع النقيب السابق سامح عاشور.





قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه فاز بمنصب نقيب المحامين بفارق 9400 صوت، وأكد عطية أن قلبه مفتوح لكل من يقبل أو يرحب بالتعاون معه، مشيرًا إلى أن هدفه طوال حياته تحقيق المصلحة العامة ورعاية المحامي أو المحامية، وأن أول الاهتمامات هو ملف المعاش والعلاج، مؤكدا أن المعاش يجب أن يصل لمستحقيه بكرامة.





وأضاف نقيب المحامين، أن أول قرار اتخذه بعد نجاحه في انتخابات نقابة المحامين، هو تشكيل لجنة لجرد الخزينة والحسابات وكل شيء، "عايزين كل حاجة تبان وما قاله النقيب السابق سامح عاشور أن هناك 750 مليون جنيه ستتم معرفة صحته، وكشف نقيب المحامين أن هناك أموالا تقدر بالملايين أنفقت على ولائم لا داعي لها وكل شيء سيتم عرضه.





كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، عن أنه وقف بجوار النقيب السابق سامح عاشور فى مواقف كثيرة خلال توليه منصب النقيب، موضحا أنه تقدم بالدفاع عن نقيب المحامين سامح عاشور سابقًا بعد الحكم عليه بالحبس في إحدى القضايا، وبعد دفاعه عنه تم الحكم عليه بالبراء، وأكد أن عاشور افترى عليه في منافسة الانتخابات بأنه ينتمي الى جماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضح نقيب المحامين أنه ابن مصر ولا ينتمى فى حياته فى اى حزب، وأن عاشور افترى عليه أيضا بأنه عضو في الحزب الوطني، معلقًا :" لو انا كنت فى الحزب الوطنى كنت هقول". وأكد أنه قال فى فترة الأخوان أن محمد مرسي جاء بالتزوير "أنا مش هقبل كل شوية يتقال عليا افتراءات ليس لها أساس من الصحة".





وتابع رجائي عطية، أن غرفة نقيب المحامين بها صور لكل من تولى منصب نقيب المحامين على مدى التاريخ، والبعض طالب برفع صورة سامح عاشور فرفضت أن "النقابة تاريخ، وأنا لا أملك رفع صورته، " أنه يرى احتمالية تعاون سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضعيف جدًا، معلقًا " نفسي يكون متعاون معانا" .





وأوضح نقيب المحامين أن يده ممدودة للجميع من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصر، مشيرًا أن أول اتصال جاء له بعد الفوز بالنقابة من " ابنته الكبيرة والصغيرة، وأساتذة له فى المهنة " وأضاف أن فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق هاتفه وبارك له الفوز بمنصب نقيب المحامين، معقبًا: "تتفق أو تختلف مع فتحي سرور لكنه من قامات القانون في مصر".





وكشف رجائي عطية، نقيب المحامين، تفاصيل أزمة قيد الحاصلين على التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وقال إن قانون 147 لسنة 2014 قام بحسم المسألة واشترط للقبول، " الحصول على الثانوية العامة والحصول على شهادة الحقوق من كليات الحقوق" موضحا أن الموضوع محسوم فالشخص الذى حصل على الثانوية العامة ثم دخل الجامعة يحق له الانضمام للنقابة.





وأشار نقيب المحامين، إلى أن النيابة العامة لا تقبل خريجى الانتساب أو التعليم المفتوح، وكشف أن الطالب فى التعليم المفتوح يخوض نفس الامتحان التي يخوضها الطالب العادي، وأكد أنه سيتحاور مع بعض الحاصلين على التعليم الفتوح وسيقوم بالتحدث مع الجامعات، وسيتم دراسة الحالة لمحاولة وجود حل لها أنه سيشرك فيها الجمعية العمومية والمجلس النقابى للوصول لـ حل منصف للجميع.