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مساعد وزير التموين: لدينا مخزون سلعي آمن ويلبي احتياجاتنا لأكثر من 4 شهور .. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 12:47 ص
إبراهيم عشماوى
إبراهيم عشماوى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن هناك إجراءات تتم على مستوى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية او الجهات الرقابية الاخرى حيث انهم يقومون بالمرور الدائم علي السلاسل التجارية والمخازن لضمان جودة السلع .

وأضاف عشماوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الأسعار التي يتم تداول السلع بها في السلاسل التجارية كما هو مكتوب ومعلن ويضاهي الأسعار التي تحصلوا عليها من المورد كما أننا لدينا مخزون سلعي آمن يكفي الي مدة اربعة او ستة شهور وهذا بالنسبة الي السلع الأساسية . 

وأوضح ان تزاحم المصريين علي السلاسل التجارية يوم السبت الماضى فهذا شيء طبيعي لأنه كان هناك سيول وامطار يومي الخميس والجمعة وهو ما منع الناس من التسوق.

وتابع ابراهيم عشماوى ، أن أمس واليوم هناك استقرار وتمت عودة الاوضاع الى ما كانت عليه وهذا ينحصر في انه سلوك بشرى في التعامل مع الأزمات ، كما ان المصريين اكثر وعيا من بعض الدول الغربية الأخرى .

واستكمل عشماوى ، أنه خلال شهر رمضان يزيد استهلاك المواطن الي 3 أضعاف ما يستهلكه في الشهر الطبيعي . 
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