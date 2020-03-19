وكيل صحة الغربية: فريق طبي بـ ميت بدر حلاوة بعد ظهور مريض بـ فيروس كورونا

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور عصام شيحة مدير الطب الوقائي بمستشفيات العامة بالضرورة تشكيل فريق صحي متكامل للانتقال إلي قرية ميت بدر حلاوة مسقط رأس أول حالات الإصابة الإيجابية بفيروس "كورونا " للوقاية وتعقيم كافة الأسر وعائلات القرية حفاظا على أرواحهم .

وكان "صدى البلد" قد رصدت إصابة مواطن فى العقد الرابع من عمره يدعي "صبحي .ا" 39 سنة من أبناء قرية "ميت بدر" وتم نقله حال ظهور أعراض الإصابة من خلال نقله من مستشفى صدر المحلة إلى الحجر الصحي بمستشفى مرسي مطروح للبدء في إجراءات علاجه الوقائية .

وأشارت مصادر داخل مديرية الصحة بطنطا إلى أن الشخص مواطن مصري عاد من دولة فرنسا، يوم 12 مارس وظهرت عليه أعراض المرض يوم 15 وتم حجزه في مستشفى صدر المحلة، وثبتت إيجابية العينة اليوم، وتم نقله من خلال سيارة إسعاف معقمة إلى الحجر الصحى بمرسي مطروح .

كما أشار فريق طبى بالانتقال للقرية لعمل التعقيم اللازم وفحص المخالطين للحالة للتأكد من إصابتهم من عدمه حيث تم الانتشار في المنزل والمنازل المجاورة وتم عزل أسرته وأشقائه بمنزلهم.