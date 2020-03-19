وزير التموين: خصم الوفاة يتم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين

وزير التموين أصدروالتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بخصم

وكذا إ

الوفاة إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموينلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، وإلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.