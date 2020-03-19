وزير التموين: خصم الوفاة يتم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بخصم الوفاة إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين وكذا إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، وإلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.
كما وجه باستمرار إصدار البطاقات التموينية بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون الذهاب إلي مكتب التموين.
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كما قرر الوزير إيقافا مؤقتا لحركة البطاقات (الفصل الاجتماعي - بطاقة جديدة - تحويل).
وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.