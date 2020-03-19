AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

12 جنيها تراجعا.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-3-2020

الخميس 19/مارس/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-3-2020 سجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب  5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. الجرام يفقد 5 جنيهات

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

قفزات في أسعار الذهب.. اقتصادي يكشف مستقبل المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

وزير التعليم يحسم قراره بخصوص امتحانات النقل والشهادات.. ويعلن قرارات جديدة لحماية الطلاب من كورونا اليوم.. فيديو

لـ محاربة كورونا.. تركي آل الشيخ يطرح السؤال الأول من مسابقة الـ 100 ألف جنيه

الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

قرارات جديدة في محافظة الغربية لـ مواجهة خطر كورونا

شبه محبوس.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى الإخوان الهاربين في تركيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

بـ فستان فخم.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

10 أفكار لارتداء الجاكيت الجينز الروز في ربيع 2020