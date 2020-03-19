12 جنيها تراجعا.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-3-2020

















سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها









سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



