AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شبه محبوس.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى الإخوان الهاربين في تركيا.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 01:13 ص
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه قرر التحدث إلى الجمهور عبر السوشيال ميديا؛ مرددا «أنا شبه محبوس داخل منزلي ومكتبي وفرض حظر تجوال على أسرتي تخوفا من فيروس كورونا». 

وأضاف تامر عبد المنعم، خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»؛ «الدولة اتخذت إجراءات احترازية يشهد بكفاءتها العالم كله»؛ منوها بأن الإخوان الإرهابيين المتواجدين في تركيا أمثال معتز مطر، ومحمد ناصر، وجو شو، يحاولون تطبيق نظرية "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وهذا لن يحدث. 

وأكد تامر عبد المنعم، أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى استغلال الفيروس لإطلاق سراح المساجين؛ مشيرا إلى أن هؤلاء المساجين مدانون بالقضاء، وليسوا معتقلين كما يحدث في تركيا.

وأشار تامر عبد المنعم، إلى أن وزارة الداخلية من المؤكد أنها تحرص على سلامة العاملين بها من الإصابة بالفيروس، ولا صحة لما يطلقونه من شائعات، مؤكدًا أن هناك حملات من العفو الرئاسي الدائمة التي يتم فيها الإفراج عن المساجين من غير الجماعة الإرهابية.  

واختتم تامر عبد المنعم حديثه قائلا «أيها الأوباش الإخوان الهاربون ارجوك ابعد عننا.. في رجاله هقلع اللي في رجله وتضربكم.. وبجد اتفوا عليكم».
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإقامة بـ100 دولار.. تعرف على خطة أردوغان لابتزاز مصر.. فيديو

سعد الزلط: جميع رؤساء مصر حذروا من التشكيلات الإخوانية الإرهابية.. فيديو

أشرف العشري: السلطات البريطانية تسلط الضوء على جماعة الإخوان الإرهابية في لندن

الإرهابى أحمد الشرقاوي يكشف تكليفات الجوكر لعناصر الإرهابية في مصر وعلاقتهم بظاهرة انتحار الشباب

الداخلية تفسد أكبر مخطط للجماعة الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية..العقل المدبر في إسطنبول والأيادي المنفذة بالقاهرة.. حركة زائفة يتزعمها الجوكر..وتصوير المواطنين لإذاعة حديثهم بعد تحريفه في قنوات تركيا

الحبس 3 سنوات لـ"عامل" لتمكين مساجين من الهرب بسوهاج

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها

دليل قاطع.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعلن مفاجأة

قرار عاجل من الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا

الأولى عربيا والثانية عالميا.. أحمد موسى: قطر تتقدم في إصابات فيروس كورونا.. فيديو

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت

بأصابع بشرية.. شاهد اكتشاف مخلوق مائي غريب عمره 380 مليون سنة.. فيديو وصور

كم يساوي؟ .. سعر خرافي لفستان جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها