شبه محبوس.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى الإخوان الهاربين في تركيا.. شاهد

قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه قرر التحدث إلى الجمهور عبر السوشيال ميديا؛ مرددا «أنا شبه محبوس داخل منزلي ومكتبي وفرض حظر تجوال على أسرتي تخوفا من فيروس كورونا».





وأضاف تامر عبد المنعم، خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»؛ «الدولة اتخذت إجراءات احترازية يشهد بكفاءتها العالم كله»؛ منوها بأن الإخوان الإرهابيين المتواجدين في تركيا أمثال معتز مطر، ومحمد ناصر، وجو شو، يحاولون تطبيق نظرية "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وهذا لن يحدث.





وأكد تامر عبد المنعم، أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى استغلال الفيروس لإطلاق سراح المساجين؛ مشيرا إلى أن هؤلاء المساجين مدانون بالقضاء، وليسوا معتقلين كما يحدث في تركيا.





وأشار تامر عبد المنعم، إلى أن وزارة الداخلية من المؤكد أنها تحرص على سلامة العاملين بها من الإصابة بالفيروس، ولا صحة لما يطلقونه من شائعات، مؤكدًا أن هناك حملات من العفو الرئاسي الدائمة التي يتم فيها الإفراج عن المساجين من غير الجماعة الإرهابية.





واختتم تامر عبد المنعم حديثه قائلا «أيها الأوباش الإخوان الهاربون ارجوك ابعد عننا.. في رجاله هقلع اللي في رجله وتضربكم.. وبجد اتفوا عليكم».