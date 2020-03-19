طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

كيكة الموز من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.





مقادير كيكة الموز

موز

150 جرام سكر

عصير ليمون

ليمون مبشور

100 جرام زيت

سكر بودرة

2 بيض

فانيليا

250 جرام دقيق

1 ملعقة بيكنج باودر

نصف ملعقة

ملح

صوص شوكولاتة





طريقة تحضير كيكة الموز

* تخلط الزبدة والسكر مع البيض والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربي

* يضاف عصير الليمون وبشر الليمون والموز المهروس

* يضاف الدقيق على مراحل والسكر البودرة والبيكنج بودر والملح

* يدهن القالب بالزبدة ويرش بالدقيق

* توضع في درجة حرارة 200 حتى تمام النضج

* يقطع الموز إلى شرائح ويقلب في الزبدة مع القليل من السكر البودرة

* يضاف صوص الشوكولاتة على الموز

* تخرم الكيكة ويضاف إليها خليط الموز والشوكولاتة

* ترش بالسكر البودرة وتقدم







