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مرأة

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

الخميس 19/مارس/2020 - 06:58 ص
طريقة عمل كيكة الموز
طريقة عمل كيكة الموز
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هاجر هانئ
كيكة الموز من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا.

مقادير كيكة الموز
موز
 150 جرام سكر 
عصير ليمون 
ليمون مبشور 
100 جرام زيت
سكر بودرة 
2 بيض
 فانيليا
 250 جرام دقيق
 1 ملعقة بيكنج باودر
 نصف ملعقة
 ملح
 صوص شوكولاتة 

طريقة تحضير كيكة الموز
* تخلط الزبدة والسكر مع البيض والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربي
* يضاف عصير الليمون وبشر الليمون والموز المهروس
* يضاف الدقيق على مراحل والسكر البودرة والبيكنج بودر والملح
* يدهن القالب بالزبدة ويرش بالدقيق
* توضع في درجة حرارة 200 حتى تمام النضج
* يقطع الموز إلى شرائح ويقلب في الزبدة مع القليل من السكر البودرة
* يضاف صوص الشوكولاتة على الموز
* تخرم الكيكة ويضاف إليها خليط الموز والشوكولاتة
* ترش بالسكر البودرة وتقدم


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