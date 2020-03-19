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فن

زوجة ماجد المصري توجه له رسالة رومانسية.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 04:38 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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مصطفى كرم

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو مركباً يحتوي على مجموعة من الصور لها مع زوجها الفنان ماجد المصري.

وعلقت رانيا أبو النصر على الفيديو قائلة: "أجمل إحساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك.. كل سنة وانت حبيبي وعمري وروحي وحياتي كل سنة وانت أحلى وأجمل حاجة في حياتي والله كل سنة وانت ضهري وسندي في الدنيا بحبك يا أغلي وأجمل ماشافت عيني".

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى عُرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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