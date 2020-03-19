سعر الذهب يتراجع في السعودية اليوم الخميس 19-3-2020.. تفاصيل

سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، 19-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 157.14 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 161.21 ريال سعودي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم ، أهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في السعودية:





يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (179.57ريال سعودي) أي ما يعادل (47.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (164.61ريال سعودي) أي ما يعادل (43.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (157.14ريال سعودي) أي ما يعادل (41.85دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (134.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (35.87دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (104.75 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.90دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (89.78 ريال سعودي) أي ما يعادل (23.91 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,585 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,487دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,257 ريال سعودي) أي ما يعادل (334.79دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (179,570 ريال سعودي) أي ما يعادل (47,826دولار أمريكي)



