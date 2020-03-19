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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يصادق رسميا على قانون مواجهة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق رسميًا على مشروع قانون مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن خطة إنقاذ مالي للشركات والمواطنين الأمريكيين.

 ويسمح القانون للرئيس الأمريكي باستخدام جميع الموارد الحكومية في سياق الجهود المبذولة لمكافحة تفشي الفيروس.

 وأعلن ترامب، أمس عن تحويل سفينتين، تحملان اسمي " الرحمة" و"الراحة"، إلى مستشفيين ميدانيين مخصصين للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس اعتبارا من الأسبوع القادم.

 وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قرب انتهاء المعركة ضد الفيروس، الذي وصفه بأنه "عدو غير مرئي"، بعد إحراز تقدم في عملية إنتاج لقاح مضاد له، بفضل تعاون هيئة إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة مع القطاع الخاص وشروعهما في أولى الاختبارات على الإنسان لهذا اللقاح المطور في واشنطن.
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