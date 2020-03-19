البيت الأبيض: ترامب يصادق رسميا على قانون مواجهة فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق رسميًا على مشروع قانون مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن خطة إنقاذ مالي للشركات والمواطنين الأمريكيين.





ويسمح القانون للرئيس الأمريكي باستخدام جميع الموارد الحكومية في سياق الجهود المبذولة لمكافحة تفشي الفيروس.





وأعلن ترامب، أمس عن تحويل سفينتين، تحملان اسمي " الرحمة" و"الراحة"، إلى مستشفيين ميدانيين مخصصين للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس اعتبارا من الأسبوع القادم.



