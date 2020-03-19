في تحدٍ جديد.. أحمد عيد عبد الملك يتكفل بـ 30 أسرة فقيرة بسبب كورونا.. شاهد

قبل أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق تحدي لعبي كرة القدم بالتكفل ببعض الأسر الفقيرة في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.

ونشر أحمد عيد عبد الملك فيديو وتحدث فيه قائلاً: "أنا قبلت التحدي من طارق حامد وهتكفل بـ 30 أسرة في خلال شهر إن شاء الله وبنقل التحدي لمحمد أبو جبل وحسين الشحات وهاني حتحوت وأحمد حسام ميدو وإن شاء الله نتقابل كلنا في الخير بإذن الله ".





يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 210 حالة، بالإضافة إلى تعافي 28 حالة ثبت سلبية نتائجهم





وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بتقليل عدد العاملين بالدولة وإعطاء الجامعات والمدارس اجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوماً.



