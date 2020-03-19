لـ محاربة كورونا.. تركي آل الشيخ يطرح السؤال الأول من مسابقة الـ 100 ألف جنيه

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أول سؤال في المسابقة التي أطلقها لمدة 10 أيام وهي عبارة عن سؤال يطرح يوميا والفائز يحصل على 100 ألف جنيه.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يطرح به السؤال الأول، ويعلن أن الإجابة الصحيحة سيتم إعلانها في فيديو سؤال الغد.





وجاء السؤال عن أغنية "اديني فرصة" من الملحن والمطرب والموزع؟.





وعلق "أ ول سؤال في المسابقة والجائزة مية الف جنيه... طبق الشروط وجاوب صح".





وأعلن تركي آل الشيخ في فيديو سابق عن رغبته في تسلية المتابعين في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والسعودية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.



